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Гуренко - о Криштиану Роналду: назовите мне нападающего, который на этом Евро играет лучше
Экс-полузащитник "
Локомотива
" Сергей Гуренко прокомментировал уровень игры португальца
Криштиану Роналду
на Евро-2024 в Германии.
Фото: Getty Images
"Я бы не сказал, что Роналду ничего не может. Роналду - тот игрок, который может отдать ключевой пас. Посмотрите, как он головой играет. Вы мне назовите нападающего, который на этом Евро играет лучше? Может быть, не всё получается, что от него ждут, но всё впереди. Поэтому давайте быть объективными", - заявил Гуренко.
Криштиану Роналду
вместе со сборной Португалии успешно квалифицировались в раунд плей-офф Чемпионата Европы-2024 по итогам группового этапа. Португальцы - одни из первых обеспечили себе место в 1/8 финала турнира, обыграв в первых двух турах сборные Чехии и Турции. В заключительном туре Португалия в экспериментальном составе уступила Грузии.
Криштиану Роналду принял участие во всех 3-х матчах на групповой стадии. На счету 39-летнего форварда 1 голевая передача. Первым соперником сборной Португалии в плей-офф станет сборная Словении. Игра состоится 1-го июля.
Источник:
"Евро-футбол"
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Сергей Гуренко
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Евро-2024
Чемпионат Европы
Вчера, 23:41
Опубликовал:
Aslan Arshba
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