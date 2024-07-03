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Смородская: абсолютно не удивлена вылетом сборной Австрии с чемпионата Европы. Рангник - не тренер

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала вылет сборной Австрии с чемпионата Европы-2024.
Фото: РИА Новости
"Я абсолютно не удивлена вылетом сборной Австрии с чемпионата Европы. Удивил бы противоположный результат, потому что Рангник - не тренер. Австрия вышла из группы, но она не играла как команда, которая дойдет до четвертьфинала или полуфинала", - сказала Смородская.

Сборная Австрии вышла с первого места в группе D, где она играла с Францией, Нидерландами и Польшей. В 1/8 финала команда Ральфа Рангника встретилась с Турцией. Очный поединок состоялся 2 июля, турецкая команда одержала победу со счетом 2:1. В четвертьфинале турки сыграют с Нидерландами, которые обыграли в первом матче плей-офф сборную Румынии.

Ральф Рангник работал в московском "Локомотиве" в должности директора по спорту и развитию в 2021-м. В том же году немецкий специалист уехал в Англию, где возглавил "Манчестер Юнайтед". Главным тренером сборной Австрии его назначили в 2022 году.

Источник: "РБ Спорт"

Ральф Рангник Ольга Смородская Сборная Австрии Чемпионат Европы Евро-2024
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