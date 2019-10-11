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Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в пабе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели прямую трансляцию матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Чехии и Англии. Встреча группы А, состоявшаяся 11 октября в Праге, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.


Лэмпард и принц Уильям наблюдали за матчем в одном из пабов Баттерси (район южного Лондона). Просмотр был организован в рамках кампании Heads Up, которая направлена на повышение осведомленности о психическом здоровье футбольных фанатов. В пабе присутствовали болельщики, которые при помощи волонтеров и благотворительных организаций пытаются преодолеть психологические проблемы и избавиться от желания совершить самоубийство.


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Теги: Лэмпард Челси Чемпионат Европы Сборная Англии Сборная Чехии
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