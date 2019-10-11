Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в пабе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели прямую трансляцию матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Чехии и Англии. Встреча группы А, состоявшаяся 11 октября в Праге, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

#royal "Frank Lampard and Prince William, Duke of Cambridge join football fans who have been supported by mental health charities Mind and CALM to watch the England vs Czech Republic match at the Prince Albert pub on October 11, 2019 in London, pic.twitter.com/S20OjnVhpz — Mace (@RoyaleVision) October 11, 2019

Лэмпард и принц Уильям наблюдали за матчем в одном из пабов Баттерси (район южного Лондона). Просмотр был организован в рамках кампании Heads Up, которая направлена на повышение осведомленности о психическом здоровье футбольных фанатов. В пабе присутствовали болельщики, которые при помощи волонтеров и благотворительных организаций пытаются преодолеть психологические проблемы и избавиться от желания совершить самоубийство.