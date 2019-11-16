Шведский форвард Исак подвергся расистским оскорблениям в матче с Румынией

Нападающий сборной Швеции Александер Исак столкнулся с расизмом в отборочном матче Евро-2020 с командой Румынии (2:0) в Бухаресте.Темнокожий футболист, выступающий за клуб "Реал Сосьедад", вышел на замену на 78-й минуте и вскоре пожаловался судье на расистские оскорбления со стороны трибун."Я лишь спросил у рефери, слышал ли он что-нибудь. Спустя пару минут он остановил игру и подтвердил, что что-то слышал. Расизму нет места в обществе. Это невероятно печально", — цитирует Исака C More.Благодаря победе над Румынией сборная Швеции гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы — 2020.