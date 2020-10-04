Футболисты заменят в национальной команде Сергея Петрова и Федора Смолова, которые не прибудут в расположение сборной из-за полученных небольших мышечных повреждений.
Напомним, что 8 октября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с командой Швеции. В рамках Лиги наций сборной России предстоят встречи с Турцией и Венгрией 11 и 14 октября соответственно.
Источник: пресс-служба сборной России
Смольников и Комличенко вызваны в сборную России
Защитник "Краснодара" Игорь Смольников и нападающий "Динамо" Николай Комличенко вызваны в сборную России на октябрьские матчи.
Фото: ФК "Краснодар"
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