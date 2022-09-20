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Аршавин – о недопуске сборной России до Евро-2024: а вы чего-то другого ожидали?

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на недопуск сборной России до чемпионата Европы-2024.
Фото: ТАСС
– А вы чего-то другого ожидали? Сейчас не то время, чтобы надеяться на хороший исход. Расстраивает ли меня это? Для меня очевидно, что пока ситуация [с Украиной] не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта, – цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Сегодня Российский Футбольный Союз на своем официальном сайте и в собственных социальных сетях объявил о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа ЕВРО-2024. Причиной для этого стало февральское решение со стороны УЕФА, которое предполагает приостановку выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой данной организации. Ближайший матч сборной России будет товарищеским – со сборной Киргизии. Встреча запланировала на 24 сентября и пройдёт в Бишкеке. Футболисты, приглашенные Валерием Карпиным на учебно-методический сбор, начиная с воскресенье занимаются в Москве и готовятся к игре.


Аршавин Сборная России Чемпионат Европы
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