Литва - Болгария 1 - 1 (2 тайм)
Автообновление
Чемпионат Европы
3 тур
Гол: Гирдвайнис, 19 - Петков, 27
3 тур
Гол: Гирдвайнис, 19 - Петков, 27
Литва: Гертмонас, Ласицкас, Лекиатас, Гирдвайнис, Бенета (Тутшкинас, 79), Воробьёвас, Вербицкас (Апстас, 46), Шешплаукис (Ширвис, 21), Гинейтис, Янкаускас (Сиргедас, 79), Черных (Паулаускас, 37)
Болгария: Дюлгеров, Петков, Антов, Галчев (Стоянов, 82), Груев, Чочев, Шопов (Йорданов, 46), Минчев (Стефанов, 63), Петков, Десподов (Русев, 73), Делев (Илиев, 46)
Предупреждения: Паулаускас, 45
Удаления: Ласицкас, 17