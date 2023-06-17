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Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Литва
1 - 1 1 1
Болгария2 тайм
Люксембург
1 - 0 1 0
Лихтенштейн2 тайм
Норвегия
19:00
ШотландияНе начат
Черногория
19:00
ВенгрияНе начат
Азербайджан
19:00
ЭстонияНе начат
Кипр
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Исландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат
Фарерские острова
21:45
Сборная ЧехииНе начат
Албания
21:45
МолдоваНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат

Литва - Болгария 1 - 1 (2 тайм)

Автообновление
Чемпионат Европы

3 тур

Гол: Гирдвайнис, 19 - Петков, 27




Литва: Гертмонас, Ласицкас, Лекиатас, Гирдвайнис, Бенета (Тутшкинас, 79), Воробьёвас, Вербицкас (Апстас, 46), Шешплаукис (Ширвис, 21), Гинейтис, Янкаускас (Сиргедас, 79), Черных (Паулаускас, 37)

Болгария: Дюлгеров, Петков, Антов, Галчев (Стоянов, 82), Груев, Чочев, Шопов (Йорданов, 46), Минчев (Стефанов, 63), Петков, Десподов (Русев, 73), Делев (Илиев, 46)

Предупреждения: Паулаускас, 45

Удаления: Ласицкас, 17
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