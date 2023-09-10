Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Алания
1 - 1 1 1
ТюменьЗавершен
Ленинградец
1 - 2 1 2
Динамо МхЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
1 - 0 1 0
Северная ИрландияЗавершен
Фарерские острова
0 - 1 0 1
МолдоваЗавершен
Финляндия
0 - 1 0 1
ДанияЗавершен
Черногория
2 - 1 2 1
БолгарияЗавершен
Греция
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
НидерландыНе начат
Литва
21:45
СербияНе начат
Албания
21:45
ПольшаНе начат
Сан-Марино
21:45
СловенияНе начат

Италия - Украина. 12 сентября 2023 21:45

Чемпионат Европы

6 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Италии Сборная Украины Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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