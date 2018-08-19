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Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры

Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на оскорбительные баннеры, вывешенные фанатами ЦСКА на матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала». Баннеры были адресованы бывшему полузащитнику команды Роману Еременко, который недавно подписал контракт со «Спартаком», а также другим игрокам красно-белых и главному тренеру команды — Массимо Каррере.

«Баннеры болельщиков ЦСКА — это безобразие. Давайте представим картину: вышла группа людей на улицу, нарисовала матерный баннер и пошла, выкрикивая различные слова. Полиция остановит этих людей? Конечно. И отправит куда нужно. Есть свод административных правил, и они будут наказаны. Я не понимаю, почему мы разделяем нарушения на стадионе и на улице. Начали орать матом, писать баннеры…

Вот мы смотрели чемпионат мира. Был хоть один баннер? Были оскорбления? Тут на 100 процентов будет наказан клуб. А виноват ли клуб? Не думаю. Только в том, что недосмотрели. Я бы ввел индивидуальную ответственность. Определить личности и запретить людям ходить на футбол. Это псевдоболельщики.

Не понимаю и не принимаю, если люди начнут сейчас искать поводы для таких баннеров и оправдания. Это просто непонимание, что нарушаешь правила в общественном месте. Но не думаю, что следует рассматривать дело на заседании комитета по этике. Тут вопросы к организаторам соревнований. Они допустили, они не увидели, они не сняли эти баннеры. Что они, читать не умеют там?» — сказал Созин Sport24.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:05
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(5)
№12 Написал: spartak1975 (Сегодня, 17:18) #
  • +1
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online

У ослов есть болельщики? Вот это стадо из 100 голов, которое на фото было? Пусть ходят, ослочпоков в этом году много ожидается. Получат удовольствие.
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
свинья немытая, ты лучше расскажи как бешеный негр ошкурил федуна на 20евролямов.

ослятина,ты лучше расскажи как Авен на 250 лямов ошкурил Гинеришку,а ты мне про какие то слезы пишешь sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№10 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:10) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Беспределу и беззаконию не место на трибунах. Согласен. Но это касается ВСЕХ!!!


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 16:43) #
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В толпе можно все.Тем более в России.Мои КБ братья доказали это в Краснодаре вспоминая Дзюбу.А он про чемпионат.Витрина.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№8 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: golden Axe
а за банеры нужно ошкурить Гинера

свинья немытая, ты лучше расскажи как бешеный негр ошкурил федуна на 20евролямов.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:22) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
поросят за матерные крики их неадекватов в Краснодаре вообще расформировать.

ослик,юбилей по расформированию конюшни был вчера,бестолковая ослятина,а за банеры нужно ошкурить Гинера
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:19) #
  • -1
  •  (15)

поросят за матерные крики их неадекватов в Краснодаре вообще расформировать.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№5 Написал: хэн липецк (Сегодня, 16:17) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
они думают что на стадионе можно публично оскорблять людей.за это нужно жестко наказывать.матчи без зрителей это меньшее.клуб тоже наказывать.почему с такими банерами пропустили на стадион.и это касается не только ЦСКА.но СПАРТАК,ЗЕНИТ и все остальные клубы
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: студия дускай (Сегодня, 16:14) #
  • +4
  •  (6)

с чего то надо начинать а то футбольные матчи рфпл стали напоминать великие отечественные войны бухгалтерий госкорпоративных олигархатов. от спорта в нашем футболе остались только бутсы
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:12) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да просто закрыть фанатские сектора для конеложцев. На весь сезон. Клуб лишить 10 очков.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:11) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну так ищи их. не ваша ли задача?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Индивидуальная ответственность - "за"
Блокировка допуска на стадион данных личностей - "за"

Это как раковая опухоль - нужно вырезать, чтобы остальной организм был здоров. А то уже люди боятся на стадион детей приводить. Чистка однозначно нужна.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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