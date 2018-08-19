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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:05
Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры (12)
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Член комитета по этике предложил отстранить фанатов ЦСКА от футбола за оскорбительные баннеры
Член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на оскорбительные баннеры, вывешенные фанатами ЦСКА на матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала». Баннеры были адресованы бывшему полузащитнику команды Роману Еременко, который недавно подписал контракт со «Спартаком», а также другим игрокам красно-белых и главному тренеру команды — Массимо Каррере.
«Баннеры болельщиков ЦСКА — это безобразие. Давайте представим картину: вышла группа людей на улицу, нарисовала матерный баннер и пошла, выкрикивая различные слова. Полиция остановит этих людей? Конечно. И отправит куда нужно. Есть свод административных правил, и они будут наказаны. Я не понимаю, почему мы разделяем нарушения на стадионе и на улице. Начали орать матом, писать баннеры…
Вот мы смотрели чемпионат мира. Был хоть один баннер? Были оскорбления? Тут на 100 процентов будет наказан клуб. А виноват ли клуб? Не думаю. Только в том, что недосмотрели. Я бы ввел индивидуальную ответственность. Определить личности и запретить людям ходить на футбол. Это псевдоболельщики.
Не понимаю и не принимаю, если люди начнут сейчас искать поводы для таких баннеров и оправдания. Это просто непонимание, что нарушаешь правила в общественном месте. Но не думаю, что следует рассматривать дело на заседании комитета по этике. Тут вопросы к организаторам соревнований. Они допустили, они не увидели, они не сняли эти баннеры. Что они, читать не умеют там?» — сказал Созин Sport24.
«Баннеры болельщиков ЦСКА — это безобразие. Давайте представим картину: вышла группа людей на улицу, нарисовала матерный баннер и пошла, выкрикивая различные слова. Полиция остановит этих людей? Конечно. И отправит куда нужно. Есть свод административных правил, и они будут наказаны. Я не понимаю, почему мы разделяем нарушения на стадионе и на улице. Начали орать матом, писать баннеры…
Вот мы смотрели чемпионат мира. Был хоть один баннер? Были оскорбления? Тут на 100 процентов будет наказан клуб. А виноват ли клуб? Не думаю. Только в том, что недосмотрели. Я бы ввел индивидуальную ответственность. Определить личности и запретить людям ходить на футбол. Это псевдоболельщики.
Не понимаю и не принимаю, если люди начнут сейчас искать поводы для таких баннеров и оправдания. Это просто непонимание, что нарушаешь правила в общественном месте. Но не думаю, что следует рассматривать дело на заседании комитета по этике. Тут вопросы к организаторам соревнований. Они допустили, они не увидели, они не сняли эти баннеры. Что они, читать не умеют там?» — сказал Созин Sport24.
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