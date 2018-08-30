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Голос Глушакова появится в Яндекс.Навигаторе (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков появится в приложении Яндекс.Навигатор. Как сообщает официальный твиттер "красно-белых", его голос станет доступен для скачивания 3 сентября.



Ранее Яндекс.Навигатор озвучивали форвард "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.
Теги: Глушаков Спартак Дзагоев Дзюба
Сегодня, 10:55
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№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это как теперь будет выглядеть: Дзюба говорит Направо, Глушаков Налево, Дзагоев Прямо? Куда ехать то?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: пушкин спб (Сегодня, 11:49) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Пропал Яндекс-навигатор... confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№5 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 11:44) #
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Спартаку завидно стало.Сколько же Яндексу за это Спартак заплатил?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (1)

Достали этих бездарей зазывать, позвали лучше бы кого-то из комментаторов ,Стогниенко например , грамотный и узнаваемый голос.
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 11:30) #
  • 0
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Болеет за:
«Ростов»
по миллерово
Регистрация: 4.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 11:14) #
  • 0
  •  (2)

уж лучше бы он пытался тренироваться,и как то улучшить свою игру.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А зачем там его голос? Администрация Яндекса считает это хорошей идеей которая будет иметь успех? Серьезно?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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