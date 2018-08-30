Голос Глушакова появится в Яндекс.Навигаторе (видео)

??? Глушаков подскажет дорогу!



Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя «Яндекс.Навигатор» с голосом спартаковского полузащитника Дениса @DGlushakov8 Глушакова.



Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан! ???? pic.twitter.com/fJwJOjE0zK