По утверждению источников Sky Sports, для продолжения переговоров по трансферу Чалова, представителям лондонского клуба стоит увеличить своё предложение.
Также сообщается, что руководитель орлов Рой Ходжсон считает приобретение Чалова в "Кристал" одной из его главных целей в текущем трансферном окне, наравне с покупкой 23-летнего нападающего "Брентфорда" Олли Уоткинса.
Федор Чалов, воспитанник ЦСКА, выступает за основную команду с 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 17 мячей и 7 голевых передач в 37 матчах. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2022 года.
Также, как утверджают российские СМИ, в кандидатуре Чалова заинтересованы "Монако" (Франция), "Лацио" (Италия) и "Валенсия" (Испания)
Источник: Sky Sports
ЦСКА хочет за Чалова более 15 млн. евро?
Как сообщает Sky Sports, предложение "Кристал Пэлас" по нападающему ЦСКА и сборной России 21-летнему Федору Чалову в размере 15 млн. евро было отклонено армейцами.
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