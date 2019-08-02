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ЦСКА хочет за Чалова более 15 млн. евро?

Как сообщает Sky Sports, предложение "Кристал Пэлас" по нападающему ЦСКА и сборной России 21-летнему Федору Чалову в размере 15 млн. евро было отклонено армейцами.
По утверждению источников Sky Sports, для продолжения переговоров по трансферу Чалова, представителям лондонского клуба стоит увеличить своё предложение.

Также сообщается, что руководитель орлов Рой Ходжсон считает приобретение Чалова в "Кристал" одной из его главных целей в текущем трансферном окне, наравне с покупкой 23-летнего нападающего "Брентфорда" Олли Уоткинса.

Федор Чалов, воспитанник ЦСКА, выступает за основную команду с 2017 года. В прошедшем сезоне на его счету 17 мячей и 7 голевых передач в 37 матчах. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2022 года.

Также, как утверджают российские СМИ, в кандидатуре Чалова заинтересованы "Монако" (Франция), "Лацио" (Италия) и "Валенсия" (Испания)

Источник: Sky Sports

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Теги: Чалов ЦСКА Кристал Пэлас Монако
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