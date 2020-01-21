Напомним, на зимний перерыв армейцы ушли на четвертой строчке.
- До окончания чемпионата есть ещё 11 туров, и мы постараемся сократить отставание от "Зенита". Наша цель – первое место, будем делать всё для её достижения, - приводит слова Влашича Bobsoccer.
Также хорватский хавбек ответил, что главным ориентиром для красно-синих является попадание в Лигу чемпионов. Напомним, по итогам этого сезона второе место так же гарантирует прямое попадание в групповой этап ЛЧ.
В текущем сезоне Влашич выходил на поле 19 раз в рамках РПЛ, забил семь голов и сделал четыре голевых передачи.
ЦСКА ушел на перерыв лиги на четвертой строчке.
Влашич назвал целью ЦСКА на оставшуюся часть сезона занять первое место
Полузащитник московского ЦСКА поделился, какую цель ставят в команде на оставшуюся часть сезона.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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