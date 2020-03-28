"Знаю, это трудное время не только для футболистов, но прежде всего для людей, которые обычно работают с понедельника по пятницу и сейчас не имеют дохода.
Не вижу проблемы в том, чтобы нам не платили за период, во время которого мы не можем работать. У людей, которые зарабатывают меньше нас, сейчас гораздо больше проблем. Разумный человек может отложить и инвестировать средства. Футболистам с хорошим доходом легче, чем обычным людям", — цитирует слова Рыбуся Przeglad Sportowy.
После 22-х туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Юрия Семина - 41 очко.
Напомним, что в настоящее время сезон РПЛ приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
По актуальным данным в мире коронавирусом инфицировано более 600 000 человек. Число погибших превысило 28 000 человек. Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
В России известно о 1264 зараженных вирусом COVID-19.
Игрок "Локомотива" Рыбус заявил, что понижение зарплаты из-за коронавируса для него не проблема
Польский полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус сказал, что согласен на понижение зарплаты из-за перерыва, связанного с распространением коронавируса.
Фото: РИА Новости
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