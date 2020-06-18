Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации издания, "Ростов" намерен перенести встречу на даты матчей Кубка России.
Отмечается, что руководство лиги, а также РФС поддерживают идею.
Напомним, клуб подтвердил, что в "Ростове" шесть заражённых коронавирусом. Таким образом команда будет вынуждена уйти на двухнедельный карантин.
В "Ростове" вспышка коронавируса. Что дальше: "технари", игра "молодежкой", переносы или конец сезона?
"Ростов" намерен перенести игру против "Сочи"
Стало известно, какое решение предлагают дончане по поводу матча 23-го тура РПЛ против "Сочи".
Фото: РПЛ
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