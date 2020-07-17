- Я попросил бы для того, чтобы не испортить дух футбола и эмоциональную составляющую не выплескивать эти эмоции наружу, дать игрокам сосредоточиться на игре. Просьба все-таки держать эмоции под контролем, - сказал Хачатурянц в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Также он добавил, что опасается мелких судейских ошибок, которые позволят общественности трактовать эпизоды неоднозначно. Ашот призвал насладиться игрой, а не заострять внимания на околофутбольные составляющие.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 19 июля в Петербурге. Начало запланировано на 18:30 мск.
"Зенит" досрочно стал чемпионом в РПЛ. В активе команды Сергея Семака после 29 туров 69 очков. "Спартак" с 36 баллами идет на 8-м месте в турнирной таблице.
Хачатурянц - болельщикам "Спартака": просьба все-таки держать эмоции под контролем
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц обратился к болельщикам "Спартака" в преддверии полуфинального матча Кубка России с "Зенитом".
Фото: Коммерсант
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