"Мы никогда не подтверждали и не опровергали слухи. Так что никаких комментариев", - заявили в пресс-службе "Аякса".
Ранее СМИ сообщили о намерении "Спартака" взять в аренду полузащитника "Аякса" Промеса. При этом в "Спартаке" заявили, что переговоры по переходу игрока ведутся.
Напомним, что Промес выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах. Он поучаствовал в 135 матчах "красно-белых" и забил 66 голов.
Источник: Спорт-Экспресс
"Аякс" отреагировал на сообщения о переговорах со "Спартаком" по Промесу
В "Аяксе" отреагировали на информацию о том, что "Спартак" ведет переговоры по переходу Квинси Промеса.
Фото: Getty Images
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