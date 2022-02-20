Ранее СМИ упоминали Лещука как одного из кандидатов на замену Илье Лантратову в "Химках". Сообщалось, что Лантратов может перейти в "Зенит", а Лещук - сменить Илью в подмосковной команде.
Вместе с тем, по данным источника, информация о потенциальном трансфере Лещука не соответствует действительности. В "Динамо" рассматривают этого игрока как важную часть команды и не намерены расставаться с ним в зимнее трансферное окно.
Отметим, что контракт 26-летнего Лещука с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Динамо" не собирается продавать Лещука
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук не покинет клуб нынешней зимой.
Фото: "Динамо"