Матчи Скрыть

Сделать ставку

Орлов оценил вероятность ухода бразильцев из "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможную приостановку контракта легионерами петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.

"Уход Юри Алберто возможен, если ФИФА разрешает. Но он таких желаний пока не проявлял. Он же из Бразилии сюда приехал. Что ему теперь возвращаться обратно? Не знаю, это его личное дело. Он сегодня, кажется, должен прилететь. Алберто и Барриос получили дополнительные 10 дней к отпуску. Кто-то специально раздувает. Это понятно. Всегда про "Зенит" будут раздувать", - сказал Орлов.

Переподписать контракт с футболистами на других условиях, чтобы сохранить легионеров Орлов назвал глупостью и заявил, что это очень местечково. Он отметил, что их устраивают контракты, также довольны жизнью в Санкт-Петербурге и их семьи.

9 июля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" "Зенит" сыграет со "Спартаком" в матче за Суперкубок России. Красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1). Накануне "Зенит" в серии пенальти обыграл "Пари НН" в стартовом матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. В субботу, 25 июня, подопечные Семака сыграют с "Сочи" в рамках этого турнира.

Источник: "Спорт день за днем"


Орлов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Бывший игрок "Зенита" Хави Гарсия завершил игровую карьеру в 35 лет
"Торжество разума". Медведев - о решении "Спартака" не бойкотировать Суперкубок 1
В "Рубине" назвали лучших игроков по итогам первого отрезка предсезонных сборов
"Нам всем будет тебя не хватать". Салах попрощался с Мане
Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера "Динамо"
Овечкин поздравил махачкалинское "Динамо" с выходом в ФНЛ (видео)
"Если будет желание, то рассмотрим его подписание". Терюшков - об интересе "Химок" к вингеру "Спартака" Оганесяну 3
Полузащитник "Зенита" Кравцов признался, что рад возвращению в петербургский клуб
Тренерский штаб Йокановича в "Динамо" пополнили специалисты из Испании и Сербии
Стало известно время начала матча за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" 7
"Спартак" адресовал "Зениту" новый ролик на тему Суперкубка в стиле "Ералаша" (видео) 17
Кравцов: уход Кержакова из "Пари НН" стал неожиданным 1
"Спартак" подписался в соцсети на Зиньковского
Орлов оценил вероятность ухода бразильцев из "Зенита"
"Торпедо" объявило о подписании полузащитника "Краснодара" Рейхмена
"Огромное спасибо, мужики". Губернатор Воронежской области поздравил игроков и тренера "Факела" 2
Бакаев - о переходе в "Зенит": если я что-то решил - делаю это. Реакция общественности не была сдерживающим фактором 2
Источник: "Галатасараю" предложили подписать Крыховяка
Спортивный директор "Баварии" прокомментировал шуточное предложение мюнхенцев по Соболеву, которое публиковал "Спартак" 1
"Дебилы, ей-богу". "Зенит" отреагировал на презентацию календаря от "Спартака" в стиле "Ералаша" 23
Агент Кокорина: Александр в июле начнет работу на сборах "Фиорентины" 1
Глава Всероссийского объединения болельщиков рассказал, в чем главная проблема Fan ID
Источник: стало известно, сколько Зиньковский будет зарабатывать в "Спартаке" 3
Агент Гиговича: мы общаемся с "Ростовом", пытаемся найти оптимальный вариант. Сейчас довольно стрессовый период 1
Источник: Вильена приостановит контракт с "Краснодаром"
Представитель Алберто: информация о приостановке контракта с "Зенитом" не соответствует действительности
Скопинцев: хочется сыграть в "Динамо" 10 лет, стать легендой, примером для подражания
Бикфалви: надеюсь, в следующем сезоне "Урал" выступит лучше. Попадание в топ-8? Почему нет?
Мостовой: Каррера случайно выиграл чемпионат, но оставил здесь свое имя. Поэтому его в России примет любая команда 8
В "Зените" отреагировали на слухи об уходе Алберто
Все новости
-