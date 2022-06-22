Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.
"Уход Юри Алберто возможен, если ФИФА разрешает. Но он таких желаний пока не проявлял. Он же из Бразилии сюда приехал. Что ему теперь возвращаться обратно? Не знаю, это его личное дело. Он сегодня, кажется, должен прилететь. Алберто и Барриос получили дополнительные 10 дней к отпуску. Кто-то специально раздувает. Это понятно. Всегда про "Зенит" будут раздувать", - сказал Орлов.
Переподписать контракт с футболистами на других условиях, чтобы сохранить легионеров Орлов назвал глупостью и заявил, что это очень местечково. Он отметил, что их устраивают контракты, также довольны жизнью в Санкт-Петербурге и их семьи.
9 июля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" "Зенит" сыграет со "Спартаком" в матче за Суперкубок России. Красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале "Динамо" (2:1). Накануне "Зенит" в серии пенальти обыграл "Пари НН" в стартовом матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. В субботу, 25 июня, подопечные Семака сыграют с "Сочи" в рамках этого турнира.
Источник: "Спорт день за днем"
Орлов оценил вероятность ухода бразильцев из "Зенита"
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможную приостановку контракта легионерами петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"