- Помог бы нам Дзюба? Конечно, помог бы. Мне кажется, после ухода из "Зенита" его полстраны звало. Да, он тренировался с нами, но мы прекрасно понимали, что это только поддержание формы. Сейчас футбол чуть-чуть поменялся. Думаю, тому же Артему было бы некомфортно в "Факеле" или "Торпедо". Не потому, что это слабые команды, а потому, что стиль игры не подходит, - передает слова Иванова "РБ Спорт".
34-летний нападающий Артем Дзюба в мае 2022 года на правах свободного агента покинул петербургский "Зенит", с которым не смог договориться по условиям нового контракта. Летом 2022 года форвард искал себе новый клуб, для поддержания формы тренируясь с вылетевшим в Первую лигу казанским "Рубином". 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким "Адана Демирспор", но 3 ноября расторг это соглашение по обоюдному согласию, проведя за новый клуб 5 матчей во всех турнирах и забив 1 гол.
Зимой 2023 года появлялась информация об интересе к футболисту со стороны московского "Торпедо" и "Пари Нижнего Новгорода", в итоге Дзюба заключил контракт до конца текущего сезона с московским "Локомотивом".
Олег Иванов: Дзюба помог бы "Рубину", после ухода из "Зенита" его полстраны звало
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался о дальнейшей карьере нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"