— Переговоры прошли быстро, потому что и мы этого хотели, да и Илья очень хорошо играет. Никаких проблем в переговорах с ЦСКА не было. По ходу переговоров полноценный трансфер не обсуждался, — передает слова Иванова "Матч ТВ".
Ранее московский ЦСКА официально объявил о том, что он продлил соглашение со своим футболистом Ильей Помазуном до 2028 года. При этом "армейцы" сразу же отдали российского голкипера на сезон в аренду в екатеринбургский "Урал".
26-летний воспитанник московского ЦСКА Илья Помазун с 2020 года на правах арендного контракта играет за екатеринбургский "Урал". В сезоне 2022-2023 он принял участие в 39 матчах и сумел оформить 8 "сухарей".
Президент "Урала" Иванов – об аренде Помазуна: полноценный трансфер с ЦСКА не обсуждался
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал трансфер голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в свою команду.
Фото: ФК "Урал"