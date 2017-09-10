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Около 250 болельщиков "Локомотива" поддержат команду в матче с "Копенгагеном"

"Локомотив" ожидает, что поддержать команду в выездном матче Лиги Европы против датского "Копенгагена" приедут около 250 человек.

"С учетом организованной группы болельщиков на матче с "Копенгагеном" ожидается около 250 человек", - сказали ТАСС в пресс-службе "Локомотива".

Первый матч группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном" состоится в четверг в столице Дании.
Теги: Локомотив Копенгаген
Сегодня, 15:33
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