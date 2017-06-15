Владимир Путин: не допустим ситуации, когда стадионы превращаются в вещевые рынки

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами страны в эфире "Россия 24" заявил, что стадион в Калининграде для ЧМ-2018 будет достроен в срок."Я уверен, что стадион вы достроите. Правда, были проблемы, выяснилось, что изначальный ценник был завышен. Но понятно, что руководство хотело облагородить всю территорию. Мы никогда не допустим ситуации, когда стадионы превращаются в вещевые рынки. В Москве, слава богу, ситуация возвращается на круги своя. Посмотрите на Сочи – у нас все сооружения эффективно используются. В этом плане у нас лучшие показатели. Уверен, что дети смогут заниматься на вашем стадионе. Главное – мы, наконец, будем развивать футбол. Надеюсь, наши спортсмены будут демонстрировать хороший футбол, чего от нее ожидают", – сказал Путин.