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Владимир Путин: не допустим ситуации, когда стадионы превращаются в вещевые рынки
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами страны в эфире "Россия 24" заявил, что стадион в Калининграде для ЧМ-2018 будет достроен в срок.
"Я уверен, что стадион вы достроите. Правда, были проблемы, выяснилось, что изначальный ценник был завышен. Но понятно, что руководство хотело облагородить всю территорию. Мы никогда не допустим ситуации, когда стадионы превращаются в вещевые рынки. В Москве, слава богу, ситуация возвращается на круги своя. Посмотрите на Сочи – у нас все сооружения эффективно используются. В этом плане у нас лучшие показатели. Уверен, что дети смогут заниматься на вашем стадионе. Главное – мы, наконец, будем развивать футбол. Надеюсь, наши спортсмены будут демонстрировать хороший футбол, чего от нее ожидают", – сказал Путин.
"Я уверен, что стадион вы достроите. Правда, были проблемы, выяснилось, что изначальный ценник был завышен. Но понятно, что руководство хотело облагородить всю территорию. Мы никогда не допустим ситуации, когда стадионы превращаются в вещевые рынки. В Москве, слава богу, ситуация возвращается на круги своя. Посмотрите на Сочи – у нас все сооружения эффективно используются. В этом плане у нас лучшие показатели. Уверен, что дети смогут заниматься на вашем стадионе. Главное – мы, наконец, будем развивать футбол. Надеюсь, наши спортсмены будут демонстрировать хороший футбол, чего от нее ожидают", – сказал Путин.
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