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Владимир Путин: не допустим ситуации, когда стадионы превращаются в вещевые рынки

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами страны в эфире "Россия 24" заявил, что стадион в Калининграде для ЧМ-2018 будет достроен в срок.

"Я уверен, что стадион вы достроите. Правда, были проблемы, выяснилось, что изначальный ценник был завышен. Но понятно, что руководство хотело облагородить всю территорию. Мы никогда не допустим ситуации, когда стадионы превращаются в вещевые рынки. В Москве, слава богу, ситуация возвращается на круги своя. Посмотрите на Сочи – у нас все сооружения эффективно используются. В этом плане у нас лучшие показатели. Уверен, что дети смогут заниматься на вашем стадионе. Главное – мы, наконец, будем развивать футбол. Надеюсь, наши спортсмены будут демонстрировать хороший футбол, чего от нее ожидают", – сказал Путин.
Теги: Путин
Сегодня, 18:23
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№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слушайте, стадион, как и любое предприятие, должен работать, приносить доход, иначе он придет в упадок, ведь кто станет вкладывать деньги в убыточное производство?
Чет я сомневаюсь, что к примеру, Лужа, выживет без Спартака. Она(он, стадион) был убыточен и когда там базировался Спартак, а сейчас я глубоко сомневаюсь, что он окупится!
Ну, может две-три игры в год там будет Сборная.
А потом придем к концертам и вещевому рынку. Проходили уже.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В Сочи как используется стадион?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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