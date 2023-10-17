"Видно, что у Джикии нехватка игровой практики. Это сказывается на его игре. Выбор среди центральных защитников в России небольшой. Количество есть, но качественных нет. Конечно, если Джикия будет играть в "Спартаке", то будет гораздо лучше выглядеть на поле", — передает слова Дьякова "Матч ТВ".
В понедельник сборная России сыграла вничью с Кенией. Матч завершился со счетом 2:2. Предыдущую игру подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0. Футболисты России встречались со сборной Камеруна.
Джикия в сезоне 2023/2024 сыграл 9 матчей за "Спартак" во всех турнирах. Красно-белые идут на шестом месте в РПЛ.
Дьяков: у сборной России нет качественных центральных защитников
Экс-игрок московского "Спартака" и "Ростова" Виталий Дьяков заявил, что у сборной России нет качественных центральных защитников.
Фото: ФК "Спартак"