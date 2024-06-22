"Честно говоря, учитывая все последние новости, я жду старта РПЛ больше, чем развязки чемпионата Европы. Концовка минувшего сезона и финал Кубка России вселили в меня какой-то оптимизм. Возможно, что ложный, но мне почему-то верится, что наш чемпионат с самого первого тура будет радовать искромётным футболом", - поделился Билялетдинов.
Чемпионат Европы 2024-го года проходит в Германии. Даты проведения турнира: с 14-го июня по 14-е июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который пройдет в Берлине.
Российский сезон начнется 13-го июля в Волгограде матчем за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Краснодаром". Первый тур РПЛ состоится 19-21-го июля.
В минувшем сезоне обладателем Кубка России стал "Зенит", переигравший в финальном матче калининградскую "Балтику" (2:1). Золотые медали чемпионата страны также завоевал "Зенит". В последнем туре сине-бело-голубые одержали победу над "Ростовом" (2:1), а московское "Динамо", опережавшее "Зенит" перед заключительным матчем, уступило в 30-м туре "Краснодару" (0:1).
Источник: LegalBet
Билялетдинов: жду старта РПЛ больше, чем развязки Евро. Концовка прошлого сезона вселила в меня оптимизм
Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался об ожидании начала футбольного сезона в России.
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