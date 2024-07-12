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Юрий Жирков: сборная России на Евро смотрелась бы неплохо

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков предположил, как бы играла сборная России на чемпионате Европы-2024.
Фото: РФС
"Если бы наша сборная играла на Евро, как бы смотрелась? При таком футболе - как сейчас на Евро - смотрелась бы неплохо. Есть молодые перспективные ребята", - сказал Жирков.

Напомним, в 2022 году УЕФА и ФИФА исключили сборную России из официальных турниров. Чемпионат Европы 2024 года этим летом проходит в Германии, 14 июля в Берлине состоится финал, в котором сыграют сборные Англии и Испании. В полуфинале англичане обыграли команду Нидерландов (2:1), а испанцы оказались сильнее сборной Франции (2:1).

Источник: "РБ Спорт"

Юрий Жирков Сборная России Чемпионат Европы Евро-2024
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