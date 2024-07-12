"Если бы наша сборная играла на Евро, как бы смотрелась? При таком футболе - как сейчас на Евро - смотрелась бы неплохо. Есть молодые перспективные ребята", - сказал Жирков.
Напомним, в 2022 году УЕФА и ФИФА исключили сборную России из официальных турниров. Чемпионат Европы 2024 года этим летом проходит в Германии, 14 июля в Берлине состоится финал, в котором сыграют сборные Англии и Испании. В полуфинале англичане обыграли команду Нидерландов (2:1), а испанцы оказались сильнее сборной Франции (2:1).
Источник: "РБ Спорт"
Юрий Жирков: сборная России на Евро смотрелась бы неплохо
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков предположил, как бы играла сборная России на чемпионате Европы-2024.
Фото: РФС