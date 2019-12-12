"Артем — опытный футболист и взрослый, сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за "Зенит" и только потом спокойно ответил. По большому счету, это нас не затронуло. Хотим мы или нет, вокруг нас что-то происходит. Кто-то это делает ситуативно, кто-то — ненарочно, не понимая целиком ситуации.
Такие моменты способны повлиять на любого человека. Но так как мы рядом, и у нас есть связь, свою обязательную программу должны выполнять. Если видим, что ситуация неправильная, есть же телефон, можно позвонить. Из этой ситуации всем нужно выходить достойно. Надеюсь, что всё устаканится и встанет на правильные рельсы.
Стараюсь всегда с пониманием относиться к вопросам, связанным с болельщиками. Но они не могут все знать. И что самое интересное, я сам не могу все говорить. Есть же вопросы тактики — ну нельзя иногда публично рассуждать о том, почему вчера футболист не отыграл до конца матча. А болельщик хочет его видеть. Ну повозмущался он из-за того, что тот не играет, команда одержала победу, и он сразу забыл об этом.
Да, время проходит, и результат — лучший ответ на большинство вопросов, которые есть в футболе. Это болельщик — если он не будет эмоциональный и живой, что тогда? Пришли как на концерт, камерно посидели… Так что ли? Но, конечно, нужно соблюдать правила общественного порядка, это даже не обсуждается.
Почему Дзюба отписался от сборной России? Мне тоже иногда приходят какие-то уведомления, и сразу думаешь подсознательно: "Выключите, надоело уже". В определенной степени это начинает раздражать. Если захочу, сам зайду и посмотрю. Я вот свой "Инстаграм" веду не сам, не слишком разбираюсь в этом. Но когда пошел второй десяток фейковых страниц, решили ее сделать — неделю меня уговаривали. Теперь люди знают: этот аккаунт официальный", — цитирует Черчесова "Чемпионат".
Черчесов рассказал, что думает о ситуации с травлей Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на ситуацию, в которой оказался нападающий и капитан сборной Артем Дзюба. Футболиста оскорбили свои же болельщики во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0). Затем история повторилась уже на матчах чемпионата России.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»