"Через четыре-пять дней сын прибудет в расположение "Рубина". Мирлинд не боится возвращаться в Россию, он понял, что поступил неправильно. Поэтому я ожидаю, что для сына предстоящий сезон станет лучшим в его карьере", — приводит слова Фемхи Даку Sport24.
Албанский нападающий в матче второго тура группового этапа против сборной Хорватии (2:2) вместе с соотечественниками на трибуне в мегафон скандировал оскорбительные выражения в адрес сербов и македонцев. Этот инцидент стал основанием для его дисквалификации УЕФА на два матча.
На самом турнире форвард появился только в матче против хорватов, выйдя на замену на 85-й минуте и получив жёлтую карточку на на третей компенсированной минуте.
Отец Даку - об оскорблении сербов и македонцев: сын понял, что поступил неправильно
Фехми Даку, отец нападающего казанского "Рубина" и сборной Албании Мирлинда Даку, утверждает, что его сын осознал свой проступок на чемпионате Европы 2024.
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